В Челябинске молодые люди устроили драку со стрельбой из-за девушки

Запал для гранаты нашли у пассажира питерского метрополитена. Об этом сообщает «Фонтанка». Работники метро остановили мужчину на станции «Садовая», при досмотре его сумки обнаружились предметы, напоминающие взрывные устройства. По предварительным данным, речь идет о запале для гранаты.