В Челябинске молодые люди устроили драку со стрельбой из-за девушки

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В Челябинске группа молодых людей устроила драку со стрельбой. Причиной конфликта могла стать девушка, сообщили в ГУ МВД России по региону.
Очевидцы сняли произошедшее на видео. На кадрах видно, как парни дерутся, а на фоне слышны звуки выстрелов.
Начальник управления полиции взял выяснение обстоятельств инцидента под собственный контроль. Все участники драки установлены и доставлены в полицию для дальнейшего разбирательства.
Отмечается, что в результате перестрелки никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в Петербурге мужчина открыл огонь по сотрудникам полиции, в результате чего один из них получил ранения. Сотрудники Росгвардии нейтрализовали его в квартире, где он забаррикадировался после совершения преступления.
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Начальник управления полиции взял выяснение обстоятельств инцидента под собственный контроль. Все участники драки установлены и доставлены в полицию для дальнейшего разбирательства.
Отмечается, что в результате перестрелки никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в Петербурге мужчина открыл огонь по сотрудникам полиции, в результате чего один из них получил ранения. Сотрудники Росгвардии нейтрализовали его в квартире, где он забаррикадировался после совершения преступления.
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Анастасия Чинкова