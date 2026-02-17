В Челябинске мужчина пять раз ударил ножом свою сожительницу
В Челябинске мужчина несколько раз ударил ножом свою сожительницу на улице. Женщину госпитализировали, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета России, инцидент произошёл днём 17 февраля у дома по улице Агалакова в Ленинском районе. По версии следствия, 62-летний мужчина во время бытового конфликта нанёс 39-летней женщине не менее пяти ударов ножом.
После нападения пострадавшая упала на землю. Действия подозреваемого пресекли прохожие, женщину доставили в больницу.
Следователи возбудили дело по статье о покушении на убийство. Мужчину задержали, решается вопрос о предъявлении обвинения и мере пресечения.
