В Сочи полиция проверит 13-летнюю школьницу за видео о ПВО с кастрюлей на голове
В Сочи полиция проводит проверку в отношении 13-летней школьницы после публикации видео о работе ПВО. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД.
Ролик выявили во время мониторинга соцсетей. На видео подросток с кастрюлей на голове смеётся и комментирует атаку беспилотников на город. Личность автора установили.
Девочка пояснила полицейским, что снимала видео, чтобы поддержать друзей и снизить тревожность. По её словам, она не собиралась высмеивать или дискредитировать армию.
С несовершеннолетней провели профилактическую беседу. Сообщается, что её поставят на внутришкольный учёт.
