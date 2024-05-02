В Челябинске мужчина с символикой «Вагнера» избил прохожего

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В Челябинске мужчина напал на прохожего и избил его. Об этом пишет издание «Челябинск Онлайн».
Очевидец заснял произошедшее на видео. На кадрах видно, как россиянин в камуфляжных брюках и футболке с символикой ЧВК «Вагнер» бьёт ногой по голове мужчину, лежащего на земле.
Супруга пострадавшего мужчины предположила, что драка возникла на фоне конфликта на парковке. Она уточняет, что в чате дома писали о причастности напавшего к ЧВК «Вагнер».
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции доставили мужчину в отделение.
Ранее сообщалось, что футболисты ФК «Хоса» из Таджикистана устроили драку после матча в Москве. Восемь спортсменов были задержаны полицейскими. На них составили административные дела по статье о мелком хулиганстве.
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Супруга пострадавшего мужчины предположила, что драка возникла на фоне конфликта на парковке. Она уточняет, что в чате дома писали о причастности напавшего к ЧВК «Вагнер».
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции доставили мужчину в отделение.
Ранее сообщалось, что футболисты ФК «Хоса» из Таджикистана устроили драку после матча в Москве. Восемь спортсменов были задержаны полицейскими. На них составили административные дела по статье о мелком хулиганстве.
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Анастасия Чинкова