В Бурятии мужчина скрылся в лесу после нападения с ножом на пасынка и его друга
В Бурятии мужчина напал с ножом на пасынка и его друга, а затем попытался скрыться в лесу. Об этом сообщает Telegram-канал, близкий к силовым структурам.
Инцидент произошел в поселке Каменск Кабанского района. По версии следствия, 55-летний местный житель пришел к бывшей жене и устроил скандал. За женщину вступились ее сын и его приятель в возрасте 22 и 23 лет. Во время конфликта мужчина схватил нож и ударил одного из парней в спину, второго — в шею.
После нападения он убежал в ближайший лес и выбросил нож. Полицейские быстро нашли и задержали подозреваемого. Его доставили в отдел для разбирательства. Следователи завели уголовное дело, состояние пострадавших уточняют.
