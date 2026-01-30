В Екатеринбурге женщина нашла брошенную на морозе полуторагодовалую девочку
В Екатеринбурге женщина нашла на улице полуторагодовалую девочку, которую оставили на морозе возле частного детского сада. О случившемся сообщил портал E1.ru.
Инцидент произошел на улице Академика Сахарова. По словам горожанки, ребенок сидел один у качелей и вел себя спокойно. Женщина обратила внимание на косынку на шее девочки — такие носят воспитанники частных детсадов. Она предположила, что малышку забыли во время прогулки, и решила отвести ее обратно.
Когда женщина привела ребенка в учреждение, остальные дети уже находились в группе. Сотрудники детсада резко забрали девочку и сразу закрыли дверь, не дав ничего объяснить. По словам екатеринбурженки, воспитатели даже не заметили пропажу ребенка.
После этого женщина решила самостоятельно найти родителей, чтобы ситуацию не попытались скрыть. В самом детском саду заявили, что у них никто не терялся.
