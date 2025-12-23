В Челябинске отец матом накричал на воспитателей из-за подарка от Деда Мороза
Новогодний утренник в детском саду № 26 в Челябинске завершился конфликтом между родителями после того, как одному из детей не достался подарок. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Как оказалось, последний мальчик в очереди остался без подарка от Деда Мороза и расплакался. По словам отца ребёнка, никто из взрослых сразу не попытался его успокоить. Пока сотрудники детсада выясняли, где находится подарок, мужчина не сдержал эмоций и начал громко выяснять отношения, используя нецензурную лексику при детях. Другие родители после этого обратились с жалобой в прокуратуру.
В беседе с изданием отец признал, что повёл себя неправильно. Он рассказал, что извинения от воспитателей последовали уже после обострения ситуации. Позже подарок нашли и предложили забрать, однако мужчина отказался и заявил о переводе ребёнка в другую группу. Сейчас он планирует пригласить аниматора, чтобы восстановить доверие сына к Деду Морозу.
