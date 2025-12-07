Фура протаранила две машины на встречке в Мытищах — видео

07 декабря 2025, 17:01

Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с фурой в подмосковных Мытищах

Видео: прокуратура Московской области

На трассе А-104 в Мытищах произошла авария, в результате которой грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя легковыми автомобилями.