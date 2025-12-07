Фура протаранила две машины на встречке в Мытищах — видео
Видео: прокуратура Московской области
На трассе А-104 в Мытищах произошла авария, в результате которой грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя легковыми автомобилями.
Как проинформировали 7 декабря в телеграм-канале подмосковной полиции, в результате ДТП один человек погиб, а еще четверо, включая 15-летнего подростка, получили травмы.
На месте происшествия работают правоохранительные органы.
Сейчас проводятся мероприятия по выяснению всех обстоятельств трагедии.
