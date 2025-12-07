Достижения.рф

Фура протаранила две машины на встречке в Мытищах — видео

Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с фурой в подмосковных Мытищах

Видео: прокуратура Московской области

На трассе А-104 в Мытищах произошла авария, в результате которой грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя легковыми автомобилями.



Как проинформировали 7 декабря в телеграм-канале подмосковной полиции, в результате ДТП один человек погиб, а еще четверо, включая 15-летнего подростка, получили травмы.

На месте происшествия работают правоохранительные органы.

Ранее сообщалось о другом инциденте, где легковой автомобиль пробил ограждение и упал с набережной в Неву в Санкт-Петербурге. Для устранения последствий аварии на место выехали десять специалистов и две единицы техники.

Сейчас проводятся мероприятия по выяснению всех обстоятельств трагедии.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0