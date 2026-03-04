На крыше поезда нашли труп
В Новой Москве на крыше поезда обнаружили тело мужчины. Об этом сообщает MK.RU.
По данным издания, погибший лежал на верхней части одного из грузовых вагонов на станции Бекасово (Киевское направление). Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов.
