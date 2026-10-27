В Челябинске завершили расследование массовой драки с поножовщиной

27 октября 2026, 18:00

В Челябинске четыре человека ответят перед судом за драку

Фото: медиасток.рф

В Челябинске завершили расследование и направили в суд уголовное дело в отношении четверых молодых людей, участвовавших в массовой драке. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК РФ.





По данным следственного управления, вечером 5 августа в следственные органы поступила информация о массовом конфликте с применением оружия в районе памятника Курчатову. Участников драки задержали и установили пострадавших.



Фигурантами дела стали трое несовершеннолетних и 18-летний местный житель. Им предъявили обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Кроме того, малолетний обвиняется по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).





«Следствием собрана достаточная доказательственная база», — говорится в сообщении ведомства.