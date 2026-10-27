В Челябинске завершили расследование массовой драки с поножовщиной
В Челябинске четыре человека ответят перед судом за драку
В Челябинске завершили расследование и направили в суд уголовное дело в отношении четверых молодых людей, участвовавших в массовой драке. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК РФ.
По данным следственного управления, вечером 5 августа в следственные органы поступила информация о массовом конфликте с применением оружия в районе памятника Курчатову. Участников драки задержали и установили пострадавших.
Фигурантами дела стали трое несовершеннолетних и 18-летний местный житель. Им предъявили обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Кроме того, малолетний обвиняется по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).
«Следствием собрана достаточная доказательственная база», — говорится в сообщении ведомства.По версии следствия, участники драки применяли пусковые и аэрозольные устройства, а также ножи. В ходе конфликта пострадали трое молодых людей. Кроме того, у подростка похитили кофту стоимостью не менее трех тысяч рублей.