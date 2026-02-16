В Челябинске раскрыли убийство 15-летней девочки 20 лет назад
В Челябинске раскрыто убийство 15-летней девочки, совершённое в 2006 году. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
Тело подростка с признаками насильственной смерти нашли в мае 2006 года в реке Миасс у дома на улице 50-летия ВЛКСМ. Девочка была сиротой, близких родственников у неё не было, и установить подозреваемых тогда не удалось.
При повторном анализе материалов дела следователи провели дополнительные допросы, в том числе с использованием полиграфа. При поддержке Росгвардии задержали двух мужчин 36 и 37 лет.
По версии следствия, в день преступления девочка находилась на берегу реки с подростками 16 и 17 лет. На почве ревности её избили, после чего она перестала подавать признаки жизни, а тело сбросили в воду.
Одному из задержанных предъявили обвинение по статье об убийстве с целью скрыть другое преступление, его заключили под стражу. Вопрос о мере пресечения второму фигуранту решается.
