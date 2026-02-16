В Астраханской области раскрыли дело об убийстве двух женщин 30 лет назад
В Астраханской области перед судом предстанет мужчина по делу о двойном убийстве 1995 года. Преступление оставалось нераскрытым почти 30 лет.
О завершении расследования сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении СК России. По версии следствия, ночью 1 октября 1995 года обвиняемый находился в квартире с двумя женщинами и распивал алкоголь. Во время конфликта он нанёс им множественные удары различными предметами, в том числе настольными часами, а затем использовал ножницы. Потерпевшие скончались от полученных ранений.
После случившегося мужчина похитил имущество и скрылся. Тогда установить его личность не удалось.В рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет материалы дела повторно изучили. Следователи заявили, что собрали достаточные доказательства. Уголовное дело направили в суд.
