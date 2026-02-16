Российский 66-летний гонщик внезапно умер на соревнованиях в Свердловской области
В Свердловской области во время первенства по автомотоспорту умер 66-летний гонщик Александр Таликин. Он участвовал в заездах на мотоцикле с коляской в Верхней Пышме, сообщает E1.RU.
Как пишет издание, после тренировочного заезда спортсмены приехали в закрытый парк и обсуждали выступление. В этот момент Таликин внезапно резко сел и потерял сознание, упав на землю. Очевидцы сразу вызвали скорую.
Врачи пытались реанимировать мужчину около 40 минут, однако спасти его не удалось. Похороны пройдут в Среднеуральске.
