Российский 66-летний гонщик внезапно умер на соревнованиях в Свердловской области

16 февраля 2026, 14:34

E1.RU: 66-летний гонщик скончался на первенстве по автомотоспорту

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

В Свердловской области во время первенства по автомотоспорту умер 66-летний гонщик Александр Таликин. Он участвовал в заездах на мотоцикле с коляской в Верхней Пышме, сообщает E1.RU.