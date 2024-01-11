Появилось жуткие кадры пожара на производстве в подмосковном Обухове

Фото: iStock/Distortion Media
Кадры сильнейшего пожара на полимерном производстве «Павитек» в подмосковном Обухове, опубликовал телеграм-канал Mash.
Площадь возгорания, по последним данным, составляет более восьми тысяч квадратов. Присвоен третий ранг сложности.
Владелец помещения: холдинг Gavary Group — он находится под украинскими санкциями из-за производства материалов, которые используются для спецобуви, касок, бронежилетов и прочего.
Правоохранители уже проверяют версию поджога.
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Артем Кузьмин