В Челябинске ребёнок сжёг квартиру, играя со спичками

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В Челябинске произошёл пожар в многоквартирном доме. Семья едва успела спастись после игры ребёнка со спичками.
О чрезвычайном происшествии рассказала пресс-служба регионального МЧС. На улице Пожарского квартира даже не горела, а тлела. Задымление было настолько сильным, что с улицы был почти не видны окна. Через одно из них, разбив стекло, выпрыгнул со второго этажа глава семьи. После этого мама выбросила ему из окна их трёхлетнего сына. Отец сумел поймать ребёнка. Женщину из горящей квартиры эвакуировали уже пожарные, подъехавшие к тому времени.
Огнеборцы потушил пожар. По предварительной информации, сначала в доме загорелись занавески. Их случайно поджёг ребёнок, игравший с коробком спичек. Потом огонь перекинулся на картины и всё, что горело в доме. Сотрудники МЧС в очередной раз предупреждают родителей: не стоит оставлять детей без присмотра как для их, так и для своей собственной безопасности. Папа — герой, но необходимости в подвиге не было бы, если бы он вовремя отобрал у ребёнка опасную игрушку.
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Александр Бойцов