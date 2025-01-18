МЧС: в Южно-Сахалинске мужчина погиб при пожаре в мебельном цехе

Фото: ГУ МЧС России по Сахалинской области
В Южно-Сахалинске пожарные обнаружили тело мужчины на территории мебельного цеха, где продолжается ликвидация пожара. Цех загорелся этой ночью. По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Сахалинской области, возгорание охватило площадь в 900 квадратных метров.
«В 10:41 (2:41 мск) была ликвидация открытого горения на площади 900 кв. м. В 11:50 (3:50 мск) при разборе конструкций обнаружено тело мужчины», — отметили в ведомстве.В тушении пожара задействованы 28 человек и 11 единиц техники. Причины возникновения пожара будут установлены после завершения работ по ликвидации возгорания.
Ранее сообщалось, что в Уфе произошел крупный пожар в здании супермаркета «Светофор», расположенного на улице 50-летия Октября. Почти вся кровля здания обрушилась под воздействием огня.
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Мария Моисеева