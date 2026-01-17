В Челябинске школьник лизнул домофон на 20-ти градусном морозе и не смог оторвать язык
В Челябинске ребенок решил лизнуть домофон на 20-ти градусном морозе и оказался в ловушке. Об этом пишут местные Telegram-каналы.
Инцидент произошел на улице 250-летия Челябинска. Мальчик подошел к двери подъезда и лизнул холодный металлический домофон. Из-за мороза и влажности язык школьника моментально примерз к поверхности.
В это время на звонок ответила женщина, возможно, родственница несовершеннолетнего. Однако он не мог ни освободиться сам, ни сообщить о случившемся, так как был прикован языком к домофону. Услышав крики мальчика, россиянка пообещала прийти ему на помощь как можно скорее.
