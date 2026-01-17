В Челябинске школьник лизнул домофон на 20-ти градусном морозе и не смог оторвать язык

17 января 2026, 19:00

В Челябинске школьник не смог оторвать язык от металлического домофона

Фото: iStock/aetb

В Челябинске ребенок решил лизнуть домофон на 20-ти градусном морозе и оказался в ловушке. Об этом пишут местные Telegram-каналы.