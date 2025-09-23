Женщина похоронила мать во дворе дома ради ее пенсии

23 сентября 2025, 10:44

В Греции женщина похоронила мать в конюшне, чтобы получать ее пенсию

Фото: iStock/pamelasphotopoetry

В Греции женщина похоронила мать в конюшне, чтобы продолжать получать ее пенсию. Об этом сообщает Greek City Times.