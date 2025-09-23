Женщина похоронила мать во дворе дома ради ее пенсии
В Греции женщина похоронила мать в конюшне, чтобы продолжать получать ее пенсию. Об этом сообщает Greek City Times.
На протяжении трех лет 62-летняя женщина незаконно получала выплаты на свою умершую мать. Обман раскрылся, когда односельчане анонимно обратились в социальные службы с просьбой проверить состояние пенсионерки, которую они не видели уже несколько лет. Преступница сообщала соседям, что родительница либо спит, либо устала, а позже заявила о ее переезде в дом престарелых к старшей сестре.
При первом визите соцработников злоумышленница предложила прийти через день, утверждая, что мама скоро должна вернуться домой. Во время второго визита она показала им женщину с деменцией, но при проверке выяснилось, что это оказалась мать родственницы мошенницы.
После разоблачения преступница призналась, что в 2023 году похоронила родительницу во дворе дома, в конюшне, утверждая, что смерть наступила по естественным причинам. Тело было эксгумировано для проведения судебно-медицинской экспертизы.
