Годовалый ребёнок попал в больницу после случайного употребления таблеток
В Котельниках годовалый ребенок случайно съел противозачаточные таблетки своей матери. Об этом пишет Telegram-канал «Москвач+».
Инцидент произошел в квартире семьи. Малыша срочно госпитализировали в детскую больницу. Врачи оказали необходимую помощь и спасли ему жизнь. Сейчас состояние крохи стабильное. Медики продолжают наблюдать за его здоровьем.
