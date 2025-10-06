В Челябинске школьника убило током во время разговора с мамой
Челябинский школьник погиб от удара током, разговаривая по телефону, который находился на зарядке. Об этом говорится в материале Телеграм-канала «Плохие новости».
По предварительной информации, 16-летний Даниил разговаривал с мамой по телефону. Устройство в этот момент находилось на зарядке, и в какой-то момент парень получил мощный разряд электричества и упал замертво. У него на руках зафиксированы сильные ожоги.
Родственники погибшего уверены, что виноваты в случившемся сотрудники коммунальных служб, которые недавно осуществили запуск централизованного отопления в доме. По их словам, Даниил получил смертельный удар, прикоснувшись к батарее.
Читайте также: