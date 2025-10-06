Ребёнок выпал из окна и умер, пока мать готовила ужин — трагедия в Костроме

Достижения.рф

В Костроме 4-летний мальчик погиб, выпав из окна 9 этажа
Фото: Istock / Andrey Zhuravlev

В Костроме трагически погиб 4-летний мальчик — он выпал из окна квартиры, расположенной на 9 этаже.Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие Новости 18+».



Соседи сначала услышали глухой шум, а затем обнаружили тело ребёнка. По предварительной информации, мать в момент трагедии находилась на кухне и готовила ужин, а отец был на работе.

Мальчик остался без присмотра и, забравшись на подоконник, сорвался вниз. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Ранее стало известно, что в подмосковных Люберцах в минувшую субботу произошёл инцидент, который чудом не закончился трагедией — маленький ребёнок выпал из окна многоэтажки, но остался жив.

Софья Метелева

