«Нужна декларация»: Жительница Омска передала мошенникам семь золотых слитков

Омская пенсионерка лишилась 74 миллионов рублей из-за звонка лже-сотрудника ФСБ
Фото: Istock/JONGHO SHIN

В Омске мошенники похитили у пожилой женщины ценности на 74 миллиона рублей. Подробности сообщает amic.ru со ссылкой на областное управление МВД.



Злоумышленник позвонил пенсионерке и представился сотрудником ФСБ. Он сообщил женщине, что её имя фигурирует в списке лиц, которых обвиняют в финансировании ВСУ и будут привлекать к уголовной ответственности.

После этого мошенник потребовал от старушки предоставить информацию обо всех её денежных средствах и ювелирных изделиях для так называемой декларации. Женщина перевела 4,5 миллиона рублей на неизвестные счета.

Затем она передала курьеру пакет с семью золотыми слитками, 50 золотыми монетами и примерно 10 тысячами евро. Позже пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

Ольга Щелокова

