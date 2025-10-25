«Нужна декларация»: Жительница Омска передала мошенникам семь золотых слитков
В Омске мошенники похитили у пожилой женщины ценности на 74 миллиона рублей. Подробности сообщает amic.ru со ссылкой на областное управление МВД.
Злоумышленник позвонил пенсионерке и представился сотрудником ФСБ. Он сообщил женщине, что её имя фигурирует в списке лиц, которых обвиняют в финансировании ВСУ и будут привлекать к уголовной ответственности.
После этого мошенник потребовал от старушки предоставить информацию обо всех её денежных средствах и ювелирных изделиях для так называемой декларации. Женщина перевела 4,5 миллиона рублей на неизвестные счета.
Затем она передала курьеру пакет с семью золотыми слитками, 50 золотыми монетами и примерно 10 тысячами евро. Позже пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.
