В Челябинске суд приговорил полицейского к 18 годам колонии за госизмену
В Челябинской области суд приговорил бывшего сотрудника полиции к 18 годам лишения свободы по делу о диверсии и государственной измене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.
Следствием установлено, что в сентябре 2024 года 42-летний житель области вступил в контакт с представителем украинской спецслужбы. По его указаниям мужчина прошёл обучение мерам конспирации и изготовлению зажигательных устройств. После этого в сентябре и октябре он совершил несколько диверсий на объекте транспортной инфраструктуры.
Суд признал экс-полицейского виновным по статьям о госизмене и диверсионной деятельности. Первые четыре года наказания он проведёт в тюрьме, оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима. Кроме того, осуждённому назначен штраф в размере около 700 тысяч рублей, а также он лишён звания старшего лейтенанта полиции запаса.
