В Челябинске суд приговорил полицейского к 18 годам колонии за госизмену

29 января 2026, 12:14

В Челябинской области суд приговорил бывшего сотрудника полиции к 18 годам лишения свободы по делу о диверсии и государственной измене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.