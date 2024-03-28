В Челябинске трамвай отрезал ноги пешеходу

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В Челябинске в районе железнодорожного вокзала 44-летний мужчина попал под трамвай и лишился ног. Об этом сообщает 74.Ru.
Отмечается, что мужчина переходил дорогу на красный свет. По данным источника, трагедия произошла в ночь с 27 на 28 марта. В ГИБДД отметили, что наезд на пешехода совершила 50-летняя водитель.
Движение трамваев на данном участке было остановлено. Пострадавшего доставили в больницу.
На юго-западе Москвы возле супермаркета обнаружили отрезанные человеческие ноги. Как сообщается на сайте столичного управления СКР, уже установлено, что ноги принадлежали мужчине. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова