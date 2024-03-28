В Челябинске трамвай отрезал ноги пешеходу

Следственным отделом по Выборгскому району ГСУ СК РФ предъявлено обвинение в оправдании терроризма 26-летнему гражданину Таджикистана за его в публичные комментарии о трагедии в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по городу.