Красноярский бар «Элтон» оштрафовали на 450 тыс. рублей после скандальной вечеринки

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Бар «Элтон» в Красноярске, где в феврале текущего года прошла вечерника, на которую пожаловалась член Общественной палаты России, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, оштрафовали на 450 тысяч рублей. Об этом сообщает региональный главк МВД.
Сообщается, что на владельцев бара составлен протокол по части 1 статьи 6.21 КоАП РФ. Жалобы на данное заведение стали поступать еще в конце прошлого года. В правоохранительные органы поступила информация о том, что в баре проводятся вечеринки, которые пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения.
По результатам проверки сотрудники полиции обнаружили факты подтверждения пропаганды.
Ранее сообщалось, что полиция признала almost-naked вечеринку Насти Ивлеевой направленной «на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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По результатам проверки сотрудники полиции обнаружили факты подтверждения пропаганды.
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Екатерина Коршунова