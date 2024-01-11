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В Нижнем Тагиле водитель автобуса напал на девушку-подростка

E1: В Нижнем Тагиле водитель автобуса напал на девушку-подростка
11 января 2024, 23:45
Фото: iStock/blinow61

Фото: iStock/blinow61

В Нижнем Тагиле у несовершеннолетней пассажирки произошёл конфликт с водителем маршрутки, в результате которого девочка-подросток пострадала. Об этом пишет Е1.
По информации издания, инцидент случился на остановке «Красногвардеец». Очевидцы рассказали, что девочка расплатилась за проезд и хотела выйти, однако водитель стал оскорблять подростка и набросился на неё. В результате пострадавшая упала и ударилась головой.

На этом конфликт не закончился и продолжился уже на улице. По словам самой девушки, мужчина порвал её сумку, куртку и паспорт.


«Что его привело в такую ярость, я до сих пор не могу понять», — подчеркнула пострадавшая.

Девушка обратилась в полицию. В настоящее время по факту инцидента проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Спасатели помогли двум пострадавшим при лобовом столкновении в Егорьевске
11 января 2024, 22:53

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники Мособлпожспаса помогли двум пострадавшим в ДТП, которое произошло на Коломенском шоссе у деревни Тимшино городского округа Егорьевск. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонили очевидцы аварии и сообщили о лобовом столкновении легковых автомобилей LADA Granta и KIA. Водитель корейской иномарки оказался в ловушке и не мог выбраться из машины.
«Прибыв на место вызова, спасатели отключили аккумуляторные батареи автомобилей, чтобы избежать возгорания, и стабилизировали транспортные средства. С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента специалисты деблокировали пострадавшего из KIA, переложили его на носилки и передали медикам», – поделился замначальника пожарно-спасательной части Валерий Прасолов.
По его словам, работники подразделения также оказали помощь водителю машины LADA, которому помогли выбраться из автомобиля очевидцы. У пострадавшего обнаружили перелом плеча. Спасатели помогли медперсоналу наложить водителю шину и перенесли карету скорой помощи.

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#московская область
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Католический священник устроил гей-оргию с мужчиной по вызову
Польскому католическому священнику грозит 8 лет тюрьмы за гей-оргию
11 января 2024, 21:58

Фото: iStock/Studio-Annika

В Польше католическому священнику, который устроил гей-оргию в городе Домброва-Гурнича в приходе Пресвятой Девы Марии Ангельской, грозит восемь лет тюрьмы. Об этом сообщает польская Gazeta Wyborcza.
«В Польше арестовали священника Томаша Змажлы, которого считают организатором гей-оргии, после которой мужчину госпитализировали с передозировкой таблетками от эректильной дисфункции», - говорится в статье.

При этом уточняется, что в мероприятии также принимали участие работник эскорта и его приятель. Во время вечеринки мужчине по вызову стало плохо от принятой дозы таблеток для повышения потенции, и он потерял сознание. Тогда ему вызвали скорую помощь, однако священнослужители не пускали врачей, боясь быть разоблаченными. Тогда на место происшествия прибыли сотрудники полиции. Только тогда удалось оказать помощь мужчине. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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#сотрудники
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В Москве нашли мёртвой экс-жену зампредседателя Госдумы Петра Толстого
11 января 2024, 21:12

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Москве найдено тело бывшей супруги зампредседателя Государственной Думы Петра Толстого. Об этом сообщает Baza.
Согласно сообщению, тело 54-летней Дарьи Толстой обнаружили 10 января в ее собственной квартире, которая находится на Потаповском переулке в Москве. Уточняется, что, предварительно, следов насильственной смерти не обнаружено. Однако следователям еще предстоит выяснить истинную причину смерти женщины. При этом, по данным Mash, бывшая супруга Толстого страдала от онкологии головного мозга.

Пара поженилась в 1992 году. Они развелись в 2016 после 24 лет брака.

Ранее сообщалось, что после коммунальной аварии в одной из квартир Климовска обнаружили мумифицированный труп женщины. 10 января коммунальные службы отправились на обход по квартирам, чтобы проверить исправность работы коммуникаций после ЧП. В одной из квартир им никто не открывал дверь. К тому же, выяснилось, что за жильё никто не платил на протяжении многих лет. Там и был обнаружен мумифицированный труп.

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#москва
#происшествие
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Российского боксера призера Олимпиады арестовали за вымогательство в Сыктывкаре
Бронзовый призер Олимпиады боксер Никитин арестован за вымогательство
11 января 2024, 21:00

Фото: iStock/Zolnierek

Суд в Сыктывкаре арестовал российского боксера, завоевавшего бронзовую медаль на Олимпийских играх в 2016 году, Владимира Никитина за вымогательство 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Сыктывкарского городского суда.
«Судом удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Никитина О.В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «в», «г» ч.2 ст.163 УК РФ», - говорится в сообщении суда.

Уточняется, что Никитин будет находиться под стражей до 23 февраля за то, что вымогал крупную сумму денег под угрозой насилия. Других подробностей дела не приводится. При этом уточняется, что уголовным делом спортсмена занимается МВД по Республике Коми.

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Водитель такси спасла пенсионерку, которая везла деньги мошенникам
Водитель такси спасла пенсионерку, которая везла 1,8 млн рублей мошенникам
11 января 2024, 20:56

Фото: iStock/ArtemSam

Водитель такси из Челябинской области спасла пенсионерку, которая везла 1,8 миллионов рублей мошенникам. Об этом сообщает портал 74.ru.
Отмечается, что пенсионерка вызвала такси и в очень взволнованном состоянии ехала до места. С собой она везла две большие сумки. Во время поездки бабушка разговорилась с водителем. Она рассказала, что едет в больницу, чтобы отвезти вещи и деньги позвонившим ей людям. Они, по её словам, потребовали выплату, поскольку её дочь якобы сбила на машине человека.

Водитель такси сразу поняла, что в этой ситуации что-то не так, поэтому вместо указанного адреса отвезла пенсионерку в ближайшее отделение полиции. Так бабушка рассказала о случившейся ситуации. А пока она беседовала с полицейскими, таксистка позвонила её дочери, которая сразу же приехала за матерью.

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Житель Прикамья попал в рабство после знакомства с «ветеранами СВО»
Житель Прикамья попал в рабство после возвращения с вахты и оказался в Уфе
11 января 2024, 20:34

Фото: iStock/Петр Ткаченко

Житель Пермского края, возвращаясь домой после вахты из Москвы, при пересадке был похищен мужчинами, которые представились ветеранами СВО, они напоили его и увезли в Уфу. Об этом пишет UFA1.RU со ссылкой на инфорга поискового отряда «Прикамье Поиск».
Согласно сообщению, 1 января мужчина из Губахи возвращался домой из Москвы. У него была длительная пересадка в Перми. Там он познакомился с местными жителями.

«Они представились «ветеранами СВО». Сказали, что едут со спецоперации домой, предложили выпить «за победу». Они показали ему медали, которыми сейчас награждают участников СВО. Он говорит, выпил с ними две рюмочки, и все, больше ничего не помнит», — пояснил один из поисковиков.

Через какое-то время опьяневшего мужчину посадили в такси и увезли. Родственники обратились в полицию по факту пропажи мужчины. Полицейские изучили камеры видеонаблюдения, и вычислили одного из тех, кто уводил пропавшего. Он признался, что мужчину уже увезли в Уфу. С помощью подозреваемого 6 января полицейским удалось обнаружить пропавшего вахтера и вызволить его из плена.

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«Загадочное самовозгорание»: В Москве женщина заживо сгорела в своей квартире
В Москве при загадочных обстоятельствах заживо сгорела женщина
11 января 2024, 19:27

Фото: iStock/DarthArt

В Москве на проезде Шокальского женщина заживо сгорела в собственной квартире при загадочных обстоятельствах, пока ее муж мирно спал. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, все случилось 8 января. По словам мужчины, он проснулся от страшного крика своей супруги. Он увидел, как его жена бежит по коридору, вся охваченная огнем. Он быстро накинул на нее одеяло, потушил и сразу вызвал скорую помощь. К моменту приезда медиков, пострадавшая уже была без сознания. Ее экстренно госпитализировали в НИИ имени Склифосовского с ожогами 65% тела. Однако спасти ее не удалось, она умерла, не приходя в сознание.

Мужчина рассказал следователям, что не понимает, как жена могла загореться. По его словам, дома они были одни, а он уже спал, когда все произошло. Он также отметил, что в доме не было спичек, а с женой они жили дружно.

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Появились жуткие подробности смерти Волкодава

Из-за проблем с отоплением в Климовске обнаружили мумию женщины

Скончался фигурант дела о хищении средств с космодрома «Восточный» Волкодав
#помощь
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#мужчина
#дома
#тела
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Появились жуткие подробности смерти Волкодава
Перед смертью Волкодав сошел с ума от жестокого избиения
11 января 2024, 18:52

Фото: iStock/PeopleImages

Перед смертью Сергей Волкодав сошёл лишился рассудка после жесточайшего избиения. У него были сломаны почти все кости лица. Об этом сообщает Shot со ссылкой на источник.
Напомним, 11 января в СИЗО скончался один из главных фигурантов дела о хищениях при строительстве космодрома «Восточный» Сергей Волкодав. Бизнесмен являлся руководителем промышленной компании «Цветлит», а в сентябре 2023 года стало известно, что в отношении Волкодава возбудили уголовное дело по ставтье о мошенничестве в особо крупном размере. К тому же, он являлся одним из главных фигурантов дела о хищении средств при строительстве космодрома «Восточный».


Согласно сообщению, 29 декабря врачи скорой помощи, которых вызвали для помощи к сильно избитому Волкодаву, диагностировали у него расстройство личности органической этиологии. Уточняется, что такое состояние у человека может наступить из-за сильных повреждений головного мозга.

30 декабря искалеченного Волкодава перевели в гражданскую. Там ему дважды делали трепанацию черепа, также ему удалили две гематомы и установили трубку в трахею, так как самостоятельно дышать он уже не мог.

Уже 4 января у мужчины начался сильный отёк мозга. При этом рентген показал многочисленные застарелые переломы лица. Оказалось, что у него были сломаны челюсть, скулы и кости в районе правого глаза.

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На Украине беженцев заманили в рабство под видом поездки в реабилитационный центр
На Украине 50 беженцев заманили в рабство под видом реабилитационного центра
11 января 2024, 18:47

Фото: iStock/djroland

На Украине обнаружили, что людей содержат в трудовом рабстве. Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора страны.
Выяснилось, что четверо жителей Днепра искали на вокзалах беженцев и других социально незащищённых людей. И затем предлагали им якобы поехать в «реабилитационный центр». Они обещали, что там людям будут предоставлены бесплатное жильё, питание и трудоустройство.

На деле же граждан Украины приводили в помещение, совершенно не пригодное для жизни. Их заставляли бесплатно работать на сельскохозяйственных и строительных объектах.

Также организаторы преступной схемы забирали у беженцев все документы и мобильные телефоны. В случае попытки побега, они оказывали на украинцев серьёзное давление.

Украинским полицейским удалось выяснить детали происходящего. Они прибыли на место и обнаружили 50 человек, которые занимались рабским трудом. Их всех отпустили, а организаторов задержали.

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