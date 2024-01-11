В Нижнем Тагиле водитель автобуса напал на девушку-подростка

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В Нижнем Тагиле у несовершеннолетней пассажирки произошёл конфликт с водителем маршрутки, в результате которого девочка-подросток пострадала. Об этом пишет Е1.
По информации издания, инцидент случился на остановке «Красногвардеец». Очевидцы рассказали, что девочка расплатилась за проезд и хотела выйти, однако водитель стал оскорблять подростка и набросился на неё. В результате пострадавшая упала и ударилась головой.
На этом конфликт не закончился и продолжился уже на улице. По словам самой девушки, мужчина порвал её сумку, куртку и паспорт.
Девушка обратилась в полицию. В настоящее время по факту инцидента проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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На этом конфликт не закончился и продолжился уже на улице. По словам самой девушки, мужчина порвал её сумку, куртку и паспорт.
«Что его привело в такую ярость, я до сих пор не могу понять», — подчеркнула пострадавшая.
Девушка обратилась в полицию. В настоящее время по факту инцидента проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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Диана Аванесян