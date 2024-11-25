Разбившийся самолёт в Вильнюсе не сбросил скорость при снижении

Фото: iStock/ Дмитрий Ларичев
Разбившийся грузовой Boeing-737 DHL в Литве не сбросил скорость при снижении, проинформировал Телеграм-канал SHOT.
Воздушное судно опускалось ниже заданной траектории полёта при посадке. Скорость самолёта была 277 километров в час, а расстояние до Земли — всего 200 метров. Пилот должен был сбросить скорость — этого требует инструкция.
Посадка в таких условиях невыполнима. На данный момент проводится проверка версии о том, что пилоту воздушного судна могло стать плохо.
Грузовой Boeing-737 DHL упал примерно в 06:30 утра по московскому времени (05:30 по литовскому) на пересечении улиц Жирню и Лепкалнио. Крушение случилось недалеко от жилого дома. Согласно предварительной информации, воздушное судно выполняло рейс из Лейпцига.
Ранее в сети появились кадры крушения грузового самолёта.
Читайте также:
МИД РФ: россияне не пострадали при крушении самолета в Литве
Названа предварительная причина крушения грузового самолета в Вильнюсе
Российский Superjet 100 с пассажирами на борту загорелся в турецкой Анталье: что известно, причины пожара, жертвы
Посадка в таких условиях невыполнима. На данный момент проводится проверка версии о том, что пилоту воздушного судна могло стать плохо.
Грузовой Boeing-737 DHL упал примерно в 06:30 утра по московскому времени (05:30 по литовскому) на пересечении улиц Жирню и Лепкалнио. Крушение случилось недалеко от жилого дома. Согласно предварительной информации, воздушное судно выполняло рейс из Лейпцига.
Ранее в сети появились кадры крушения грузового самолёта.
Читайте также:
МИД РФ: россияне не пострадали при крушении самолета в Литве
Названа предварительная причина крушения грузового самолета в Вильнюсе
Российский Superjet 100 с пассажирами на борту загорелся в турецкой Анталье: что известно, причины пожара, жертвы
Ольга Енгалычева