60 бойцов ВСУ без техники попытались прорваться в Курскую область
60 украинских военных (ВСУ) без техники предприняли попытку прорваться через границу у села Гуево, Курская область, сообщил Телеграм-канал Mash.
По данным канала, технику бойцы ВСУ не использовали из-за сложного рельефа: с одной стороны — возвышенность у Горнальского монастыря, с другой — река Псел. Бойцы 810-й бригады морской пехоты оказали сопротивление украинским военным.
После перестрелки штурмовая группа разбежалась южнее Гуево. В настоящее время одиночек зачищают операторы БПЛА. Отмечалось, что за неделю боев у Курского приграничья украинская армия потеряла до 400 бойцов.
По одной из версий, Киев все еще пытается атаковать ради позиции в переговорах — дабы иметь формальный контроль над частью российского региона.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков раскрыл, когда Россия нанесет удар возмездия по Украине.
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