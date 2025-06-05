Жена оставила раненого бойца СВО ни с чем после его возвращения

05 июня 2025, 12:53

В Приморье жена вынесла все из квартир бойца СВО после ранения

Фото: Istock/nirat

Раненный на СВО военнослужащий рассказал о предательстве жены, которая вывезла все ценные вещи из его квартир, воспользовавшись его беспомощным состоянием. Об этом сообщает издание News.VL в Telegram, опубликовав видео с рассказом солдата. По словам бойца, за время службы он значительно улучшил свое материальное положение.