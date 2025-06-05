Жена оставила раненого бойца СВО ни с чем после его возвращения
Раненный на СВО военнослужащий рассказал о предательстве жены, которая вывезла все ценные вещи из его квартир, воспользовавшись его беспомощным состоянием. Об этом сообщает издание News.VL в Telegram, опубликовав видео с рассказом солдата. По словам бойца, за время службы он значительно улучшил свое материальное положение.
После третьего ранения жена, взяв часть компенсации под предлогом помощи, продала его автомобиль и потребовала развода, претендуя на половину заработанного. Получив отказ, она дождалась окончания его реабилитации и, пока он отсутствовал, обокрала обе его квартиры, вывезя все ценности и похитив документы.
Военнослужащий подчеркнул, что его случай не единичный и многие вернувшиеся с СВО бойцы сталкиваются с подобным предательством. Этот инцидент произошел на фоне другого скандала в Амурской области, где жену участника СВО поселили в гниющую комнату.
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