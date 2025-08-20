В Челябинске задержан экс-замгубернатора Уфимцева, которого разыскивали 7 лет
В Челябинске был задержан бывший замгубернатора Александр Уфимцев, который находился в международном розыске 7 лет. Как оказалось, все это время он скрывался на Кипре.
Чиновник был заочно арестован еще в 2018 году. По данным следствия, в 2010-м на посту вице-мэра он участвовал в застройке территории для детского загородного лагеря, где в итоге появились десятки коттеджей для чиновников и бизнесменов. Когда подельников Уфимцева арестовали, он сбежал за границу.
Адвокат экс-чиновника заявлял, что он находится на лечении в Израиле. По данным telegram-канала Shot, все это время Уфимцев скрывался на Кипре.
Бывшего замгубернатора задержали в челябинском аэропорту накануне. Как оказалось, он прилетел на самолете из Антальи, где у него была пересадка по пути с Кипра. Причины возвращения Уфимцева остаются неизвестными. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.
