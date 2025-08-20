Достижения.рф

В Великобритании фанат Ганнибала Лектера захотел стать каннибалом

Фото: iStock/LemonSeed

В Великобритании 22-летний работник паба Джейкоб Пауэр был фанатом Ганнибала Лектера, что побудило его стать каннибалом. Об этом сообщает Daily Star.



Пауэр привлек внимание правоохранителей после своего похода к психологу. Ему он заявил, что собирается стать маньяком. Это стало поводом для полиции провести обыск в его доме.

Внутри жилища правоохранители обнаружили очки ночного видения, крючки для подвешивания туш, шприцы, веревки, наручники, лопату, отбеливатель и нож для разделки мяса. Помимо этого в вещах был найден блокнот Пауэра, в который он записывал свои желания и мысли.

Следователи прочитали, как Джейкоб планировал купаться в крови своих жертв, а на заднем дворе дома были найдены вырытые пустые могилы. К тому же в блокноте мужчина описывал будущую комнату каннибала.

Как объяснил сам Пауэр, ко всему его вдохновил персонаж Ганнибал Лектер из фильма «Молчание ягнят». По словам мужчины, он лишь коллекционировал предметы, а записи в блокноте делал только чтобы его меньше посещали подобные мысли.

При этом в записях было записано тщательно спланированное преступление. Как оказалось, Пауэр украл сотни фунтов стерлингов наличными из гостиницы The White Hart Inn и ключи от некоторых комнат. Там он и планировал совершить преступление.

Сам мужчина свою вину отрицает, но полицейских это не убедило, и они продолжили расследование.
Иван Мусатов

