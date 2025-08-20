В Великобритании фанат Ганнибала Лектера захотел стать каннибалом

20 августа 2025, 12:35

Фото: iStock/LemonSeed

В Великобритании 22-летний работник паба Джейкоб Пауэр был фанатом Ганнибала Лектера, что побудило его стать каннибалом. Об этом сообщает Daily Star.





Пауэр привлек внимание правоохранителей после своего похода к психологу. Ему он заявил, что собирается стать маньяком. Это стало поводом для полиции провести обыск в его доме.



Внутри жилища правоохранители обнаружили очки ночного видения, крючки для подвешивания туш, шприцы, веревки, наручники, лопату, отбеливатель и нож для разделки мяса. Помимо этого в вещах был найден блокнот Пауэра, в который он записывал свои желания и мысли.



Следователи прочитали, как Джейкоб планировал купаться в крови своих жертв, а на заднем дворе дома были найдены вырытые пустые могилы. К тому же в блокноте мужчина описывал будущую комнату каннибала.



