В Челябинске заметили автомобиль, рекламирующий мухоморы

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УФАС России по Челябинской области предписало убрать рекламу продукции с мухоморами с автомобиля. Об этом сообщили пресс-служба ведомства сообщила в своём Telegram-канале.
Отмечается, что от жителей города поступило множество жалоб о том, что в Челябинске стали часто наблюдать автомобиль, на котором размещена яркая и красочная реклама психоактивного вещества. Слогане есть фразы «микродозинг красного мухомора» и «легально».
По итогам проверки выяснилось, что автомобиль принадлежит фирме «Мухоморыч», которая продаёт капсулы с высушенным красным мухомором. Ведомство установило, что надпись «грибная аптека» создаёт у горожан впечатление, будто продаётся лекарственный препарат.
В результате ФАС выдала предписание о прекращении распространения ненадлежащей рекламы. Нарушитель будет привлечён к административной ответственности.
В пресс-службе пояснили, что ведомство признало рекламодателя нарушителем закона о рекламе.
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По итогам проверки выяснилось, что автомобиль принадлежит фирме «Мухоморыч», которая продаёт капсулы с высушенным красным мухомором. Ведомство установило, что надпись «грибная аптека» создаёт у горожан впечатление, будто продаётся лекарственный препарат.
В результате ФАС выдала предписание о прекращении распространения ненадлежащей рекламы. Нарушитель будет привлечён к административной ответственности.
В пресс-службе пояснили, что ведомство признало рекламодателя нарушителем закона о рекламе.
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Анастасия Чинкова