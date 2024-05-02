Фургон с мороженым задавил 29 детей в Киргизии

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Грузовой автомобиль Hyundai Porter совершил наезд на группу детей в Киргизии, в результате чего пострадали 29 человек. Об этом сообщил Минздрав республики.
Инцидент произошел во время исполнения эпоса «Манас» в Сузакском районе Джалал-Абадской области. Отмечается, что автомобиль внезапно сам начал движение и скатился по склону. Водителя за рулем не было. Сообщается, что семеро ребят находятся в реанимации. Трое — в тяжелом состоянии. Возраст пострадавших — от девяти до 16 лет. Всего в больницах сейчас находятся 18 детей и подростков, на амбулаторное лечение отправили 11 человек.
«Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев взял ситуацию с оказанием помощи пострадавшим под личный контроль», — сказано в заявлении.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге семье предъявили обвинения из-за избиения пятерых приемных детей-сирот. Они около трех лет воспитывались в приемной семье. Своей 20-летней старшей сестре дети говорили, что у них все хорошо. Недавно двое из них сбежали к девушке и рассказали ей, что опекуны над ними издевались. По словам сестры, приемные родители запугали детей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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