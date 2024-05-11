В Челябинской области 16-летняя девушка совратила ребёнка, на неё возбудили дело

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16-летнюю девушку из Челябинской области обвинили в совращении пятиклассника, об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Девушка познакомилась с 12-летним школьником. В один из дней она привела его к себе домой. Там она совратила его», — рассказал источник агентства.
Он также добавил, что малолетние пытались держать своб связь в секрете, однако, родители мальчика узнали о случившемся из переписки в телефоне сына. Родные ребёнка написали заявление в правоохранительные органы.
На девушку-подростка возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Уточняется, что свою вину она полностью признала.
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