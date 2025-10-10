В Челябинской области 26 школьников госпитализированы с признаками кишечной инфекции
В ЗАТО Трёхгорный Челябинской области 26 школьников госпитализированы с симптомами острой кишечной инфекции. Об этом сообщил глава города Данил Громенко, отметив, что ситуация остаётся стабильной и управляемой.
Первые сообщения о заболевших поступили в четверг вечером — тогда в инфекционное отделение медсанчасти №72 доставили 10 учеников школы №110. Позже Роспотребнадзор Самарской области уточнил, что признаки инфекции выявлены у детей, следовавших поездом Тында–Кисловодск. После осмотра в Самаре 16 школьников госпитализированы в детскую инфекционную больницу.
«Что касается класса, который направлялся в санаторий в Железноводске, то 16 из 25 детей продолжают получать лечение в условиях стационара в Самаре, динамика положительная», — сообщил Громенко на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По его словам, девять школьников, не нуждавшихся в госпитализации, уже вернулись домой.
У заболевших подтверждена вирусная природа инфекции. В Самаре с детьми находятся учитель и родитель, а директор школы и классный руководитель постоянно на связи. В самой школе №110 введено дистанционное обучение.
По предварительным данным, речь идёт об острой кишечной инфекции вирусной этиологии. Обстоятельства заражения выясняются.