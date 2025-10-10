В Челябинской области 26 школьников госпитализированы с признаками кишечной инфекции

10 октября 2025, 12:47

Фото: iStock/maxim4e4ek

В ЗАТО Трёхгорный Челябинской области 26 школьников госпитализированы с симптомами острой кишечной инфекции. Об этом сообщил глава города Данил Громенко, отметив, что ситуация остаётся стабильной и управляемой.





Первые сообщения о заболевших поступили в четверг вечером — тогда в инфекционное отделение медсанчасти №72 доставили 10 учеников школы №110. Позже Роспотребнадзор Самарской области уточнил, что признаки инфекции выявлены у детей, следовавших поездом Тында–Кисловодск. После осмотра в Самаре 16 школьников госпитализированы в детскую инфекционную больницу.





«Что касается класса, который направлялся в санаторий в Железноводске, то 16 из 25 детей продолжают получать лечение в условиях стационара в Самаре, динамика положительная», — сообщил Громенко на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По его словам, девять школьников, не нуждавшихся в госпитализации, уже вернулись домой.