В Челябинской области четыре человека погибли в лобовом ДТП

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На трассе в Челябинской области произошло столкновение трёх автомобилей, после чего один из них загорелся. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека.
Инцидент произошёл в среду, 30 апреля, около 21:30 по местному времени (19:30 по московскому) на 107-м километре автодороги «Южноуральск — Магнитогорск», сообщили в пресс-службе регионального управления госавтоинспекции.
По предварительным данным, водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем Kia Ceed двигался по направлению к Магнитогорску. По неустановленной причине он совершил внезапный выезд на встречную полосу. В результате его машина по касательной столкнулась с автомобилем Kia Rio, а затем произошло лобовое столкновение со встречным автомобилем Honda Freed. После этого Kia Ceed съехал в кювет и загорелся.
Дорожная полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП. Также со своей стороны проверку инициировала и прокуратура Челябинской области.
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По предварительным данным, водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем Kia Ceed двигался по направлению к Магнитогорску. По неустановленной причине он совершил внезапный выезд на встречную полосу. В результате его машина по касательной столкнулась с автомобилем Kia Rio, а затем произошло лобовое столкновение со встречным автомобилем Honda Freed. После этого Kia Ceed съехал в кювет и загорелся.
«В результате ДТП водитель автомобиля Honda Freed 1983 года рождения скончался на месте происшествия, также погибли водитель автомобиля Kia Ceed и двое его пассажиров — 1972 и 1989 годов рождения», — говорится в сообщении пресс-службы региональной ГАИ.
Дорожная полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП. Также со своей стороны проверку инициировала и прокуратура Челябинской области.
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Александр Бойцов