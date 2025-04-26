В Ленинградской области массовая авария минимум с 22 автомобилями

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В Ленинградской области произошла массовая авария, в которой столкнулись минимум 22 автомобиля. Об этом сообщает Shot.
«На дороге столкнулись минимум 22 автомобиля. Несколько из них сильно разбиты. По словам очевидцев, есть пострадавшие», — говорится в сообщении telegram-канала.
Авария случилась на Киевском шоссе около съезда на Фрезерную улицу в Гатчине. Предварительно, причиной ДТП является образовавшийся гололед. На месте происшествия работают экстренные службы.
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