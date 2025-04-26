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В Ленинградской области массовая авария минимум с 22 автомобилями

Фото: iStock/Bilanol

Фото: iStock/Bilanol

В Ленинградской области произошла массовая авария, в которой столкнулись минимум 22 автомобиля. Об этом сообщает Shot.
«На дороге столкнулись минимум 22 автомобиля. Несколько из них сильно разбиты. По словам очевидцев, есть пострадавшие», — говорится в сообщении telegram-канала.

Авария случилась на Киевском шоссе около съезда на Фрезерную улицу в Гатчине. Предварительно, причиной ДТП является образовавшийся гололед. На месте происшествия работают экстренные службы.

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Генерал Ярослав Москалик погиб при взрыве авто в Балашихе: чем известен, биография
25 апреля 2025, 16:46

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

В пятницу, 25 апреля, при взрыве автомобиля в Балашихе погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Согласно предварительной информации, сработало самодельное взрывное устройство, которое было начинено поражающими элементами. По факту произошедшего СК завел уголовное дело.
О том, что известно о погибшем генерал-лейтенанте Ярославе Москалике — в материале «Радио 1».

Чем известен Ярослав Москалик


Ярославу Москалику было 59 лет. Он занимал пост заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России. На военной службе Москалик состоял с 1983 года. Он окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище в Благовещенске. Затем служил в хабаровском поселке Князе-Волконское.

В начале 2000-х Ярослав Москалик занимал должность пресс-секретаря командующего горной группировкой федеральных сил в Чечне. В 2015 году работал в подгруппе по безопасности рабочей группы от России при Контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Спустя шесть лет лет Москалик получил звание генерал-лейтенанта по указу главы Российской Федерации Владимира Путина.

Последние годы военный занимал ключевую должность в Генеральном штабе ВС РФ, где отвечал за оперативное управление войсками и планирование военных операций. В 2021 году Москалик также выступал на организованной Минобороны IX Московской конференции по международной безопасности. Стоит отметить, что на той конференции Москалик рассказывал, как Соединенные Штаты помогают курдам «незаконно добывать» нефть на территории Сирии, а затем продавать ее.

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Роль Ярослава Москалика в переговорах


Ярослав Москалик в разные годы принимал участие в международных переговорах. В 2015-м он входил в состав Контактной группы от России на минских переговорах (в подгруппу по безопасности), а в 2019 году встречался с делегацией Колледжа национальной обороны Индии. В 2021-м замначальника управления Генштаба рассказывал о проходивших в Астане обсуждениях ситуации в Сирии.

Личная жизнь Ярослава Москалика


Подробности о личной жизни Ярослава Москалика практически неизвестны. У него есть сын — в период с 2021 по 2022 год генерал-лейтенант представлял его интересы в судебном процессе против Министерства обороны. Предметом разбирательств стала недвижимость в жилом доме в подмосковной Балашихе, около которого и произошел взрыв.

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На Кубани вынесли приговор женщине, выкинувшей дочь в уличный туалет
25 апреля 2025, 13:24

Фото: iStock/Anastasiia Stiahailo

В Краснодарском крае 19-летняя жительница Курганинского района, Юлия Вишталюк, была приговорена к 1 году и 6 месяцам колонии-поселения за убийство своей новорожденной дочери. Об этом пишет РИА Новости.
Суд признал девушку виновной в преступлении, предусмотренном статьей 106 УК РФ (Убийство матерью новорожденного ребенка сразу после родов).

По данным краевой прокуратуры, Юлия родила жизнеспособную девочку в домашних условиях, однако, стремясь скрыть факт рождения от своих родителей и биологического отца ребенка, выбросила новорожденную в уличный туалет на территории своего дома. О трагическом инциденте стало известно лишь через несколько дней, когда девушка оказалась в больнице.

В ходе судебного заседания подсудимая полностью признала свою вину. Суд учел все обстоятельства дела и назначил наказание в виде лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

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СК открыл дело после взрыва машины в Балашихе
25 апреля 2025, 12:48

Фото: istockphoto/blinow61

Уголовное дело по факту взрыва автомобиля в подмосковной Балашихе открыл Следственный комитет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведомственную пресс-службу.
«В связи со взрывом автомобиля в городе Балашихе Московской области возбуждено уголовное дело», — сказано в сообщении.

Перед этим сообщалось о взрыве автомобиля в балашихинском микрорайоне Авиаторов. Уточнялось, что машина полностью уничтожена. Местные жители услышали хлопок, а затем начался пожар. По предварительной информации, погиб один человек, который находился рядом с машиной в момент взрыва. Предварительно, речь идет о военном Ярославе Москалике, занимавшем должность замначальника ГОУ Генштаба ВС РФ.

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Мощный взрыв в Балашихе: убитый военный и связь с визитом спецпосланника Трампа в Россию. Факты, версии, первые кадры
25 апреля 2025, 12:17

Фото: iStock/Leonid Ikan

Сегодня утром в подмосковной Балашихе прогремел сильный взрыв. Инцидент произошёл во дворе жилого многоэтажного дома на бульваре Нестерова в микрорайоне Авиаторов. Эпицентром взрыва стал припаркованный у одного из подъездов легковой автомобиль марки Volkswagen. После взрыва машина загорелась, и над ней поднялся огромный столб чёрного дыма, который был виден из разных уголков города. О причинах произошедшего и жертвах расскажет «Радио 1».

Взрыв автомобиля в Балашихе 25 апреля: что известно

На данный момент пожар уже потушен. От сгоревшего автомобиля остались лишь обгоревший корпус и куча пепла. Крыша машины полностью разрушена, а кузов выгорел до основания. Согласно информации от Baza, взрыв был крайне мощным, в результате чего один человек был отброшен к подъезду. В ближайшем доме на нижних этажах выбило стёкла.


Видео взрыва в Балашихе


Жертвы

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых Сил РФ Ярослав Москалик стал целью взрыва автомобиля в Балашихе, и по предварительным данным, он погиб. Экстренные службы продолжают расследование причин взрыва, однако официальных версий пока не представлено. В социальных сетях уже начали появляться различные предположения.

Версии

По информации SHOT, существует вероятность, что в автомобиле сработало самодельное взрывное устройство. Журналисты предполагают, что подрыв мог быть попыткой покушения.

Также активно обсуждается версия о том, что в Volkswagen находился газовый баллон, который мог стать причиной детонации. Очевидцы сообщают, что автомобиль долгое время стоял с запущенным двигателем, прежде чем произошёл взрыв. По предварительным данным, машина принадлежала 34-летней женщине.



Согласно первичным выводам экспертов, СВУ, взорвавшая Volkswagen Golf в Балашихе, была заложена в районе задней левой двери. Как сообщает SHOT, это место выбрано не случайно — левая сторона автомобиля находилась ближе к дому, из которого выходил погибший Ярослав Москалик. Предварительные данные указывают на то, что целью атаки мог быть не только высокопоставленный военный, но и попытка сорвать переговоры между Россией и США по урегулированию ситуации на Украине. Важно отметить, что именно сегодня в Москву прибыл спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.

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Baza: погибший при взрыве в Балашихе был военным
25 апреля 2025, 12:16

Фото: iStock/RamonCast

Погибшим, по предварительной информации, во время взрыва автомобиля в микрорайоне Авиаторов Балашихи был военнослужащий, сообщает телеграм-канал Baza.
Также Baza информирует, что в машине была установлена бомба. Уточняется, что взрывное устройство сдетонировало, когда погибший мужчина проходил мимо автомобиля. Военнослужащий жил в этом же районе.

По словам очевидцев, автомобиль был переведён на газ. Сначала прозвучал громкий хлопок, а позже — произошло возгорание. Машина полностью уничтожена.

Как стало известно позже, погибший, по предварительным данным, — замначальника ГОУ Генштаба ВС РФ Ярослав Москалик.

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