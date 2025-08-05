В Челябинской области ФСБ ликвидировали более 60 подпольных оружейных мастерских
В Челябинской области сотрудниками ФСБ России ликвидированы 62 подпольные мастерские, занимающиеся изготовлением и модернизацией огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления спецслужбы.
Отмечается, что силовики провели масштабную операцию в мае-июне.
Из незаконного оборота было изъято 268 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, включая четыре пулемёта, 25 автоматов, два гранатомёта, а также более 200 пистолетов, винтовок и ружей. Кроме того, были изъяты снаряды, гранаты и патроны.
По данным правоохранителей, закрытие мастерских существенно снизило риски незаконного оборота оружия в регионе и предотвратило возможные преступления, связанные с применением тяжёлого вооружения.
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