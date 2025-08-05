ФСБ задержала вора в законе Леху Московского, 27 лет скрывавшего статус в элитном поселке Москвы
Сотрудники ФСБ и МВД задержали 53-летнего Алексея Иванова («Леху Московского»), который 27 лет скрывал статус вора в законе, избегая судимостей и публичности, сообщает Лента.ру. Одновременно в Нижнем Новгороде задержаны 18 членов его преступной группы по обвинению в организации подпольных казино
Иванов был коронован в 1997 году вором в законе Давидом Себискверадзе (Дато Кутаисский), но никогда не фигурировал в базах МВД. Он жил в элитном коттедже с бассейном, воспитывал четверых детей и общался лишь с тремя доверенными лицами. При обыске в его телефоне и планшете не нашли ни контактов, ни сообщений — Иванов использовал автомобиль с камерами для конфиденциальных разговоров.
По версии следствия, с 2023 года он получал 50% доходов от сети подпольных казино в Нижнем Новгороде, где клиентов пускали только по рекомендациям. Его связь с преступной группой раскрыли после единственной ошибки: перевода денег с нижегородских счетов на его карту.
На допросе Иванов отказался подтверждать криминальный статус. Его адвокат Алексей Скворцов настаивает, что клиента «назначили» вором без его ведома, указывая на отсутствие характерных татуировок и улик за два месяца следствия.
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