ФСБ задержала вора в законе Леху Московского, 27 лет скрывавшего статус в элитном поселке Москвы

05 августа 2025, 03:46

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Сотрудники ФСБ и МВД задержали 53-летнего Алексея Иванова («Леху Московского»), который 27 лет скрывал статус вора в законе, избегая судимостей и публичности, сообщает Лента.ру. Одновременно в Нижнем Новгороде задержаны 18 членов его преступной группы по обвинению в организации подпольных казино