ФСБ раскрыло планы осужденных за планирование диверсии в Москве супругов
ФСБ: осужденные супруги планировали поджоги в Москве в канун Дня Победы в 2024-м
Муж и жена, осужденные за планирование диверсий в Москве в канун Дня Победы в 2024-м году, хотели устроить поджоги в столице, после чего уехать на Украину. Как сообщили в ЦОС ФСБ России, фигурантов взяли весной прошлого года, Мосгорсуд приговорил их к 15 и 17 годам колонии.
В прокуратуре добавили, что 38-летнюю Валерию Егорову и 42-летнего Павла Коротича судили по статьям о госизмене, отмывании денег и незаконном хранении наркотиков без цели сбыта в значительном размере.
«В канун Дня Победы в мае 2024 года путем организации поджогов с использованием самодельных зажигательных устройств они намеревались совершить диверсии на потенциально опасных объектах в г. Москве, после чего скрыться на Украине», — сказано в сообщении.Коротич ранее был сотрудником ОМВД Измайлово и на момент преступления был действующим полицейским, отметили правоохранители в беседе с РИА Новости.