ФСБ раскрыло планы осужденных за планирование диверсии в Москве супругов

31 июля 2025, 12:21

ФСБ: осужденные супруги планировали поджоги в Москве в канун Дня Победы в 2024-м

Фото: istockphoto/Naeblys

Муж и жена, осужденные за планирование диверсий в Москве в канун Дня Победы в 2024-м году, хотели устроить поджоги в столице, после чего уехать на Украину. Как сообщили в ЦОС ФСБ России, фигурантов взяли весной прошлого года, Мосгорсуд приговорил их к 15 и 17 годам колонии.





В прокуратуре добавили, что 38-летнюю Валерию Егорову и 42-летнего Павла Коротича судили по статьям о госизмене, отмывании денег и незаконном хранении наркотиков без цели сбыта в значительном размере.



