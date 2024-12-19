Под Можайском фура столкнулась с самосвалом, пострадал один человек

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Фура и гружёный щебнем самосвал столкнулись в Можайском городском округе на 124-м километре федеральной трассы М-1 «Беларусь», в аварии серьёзно пострадал водитель фуры, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Об аварии в единую службу экстренных вызовов «Система-112» сообщили очевидцы происшествия. На место сразу выехали спасатели. Выяснилось, что при столкновении кабину фуры сильно смяло, и ноги водителя оказались зажатыми искореженными конструкциями. В первую очередь спасатели обеспечили медикам доступ к пострадавшему, чтобы они оказали ему первую помощь, а потом занялись его деблокировкой», — говорится в сообщении.Спасатели помощи гидравлического инструмента разобрали кабину фуры, освободили водителя — мужчину 1996 года рождения и передали его бригаде скорой помощи. Пострадавшего с многочисленными травмами экстренно госпитализировали. Водитель самосвала не пострадал.
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