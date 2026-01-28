В Челябинской области мальчик упал в «глухой» колодец и погиб

28 января 2026, 21:38

В бесхозном колодце Нязепетровска погиб девятилетний школьник

Фото: Следственное управление Следственного комитета РФ по Челябинской области

В Челябинской области девятилетний мальчик погиб после падения в колодец. Как сообщает управление Следственного комитета РФ по региону, инцидент произошёл в городе Нязепетровск.