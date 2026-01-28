В Челябинской области мальчик упал в «глухой» колодец и погиб
В Челябинской области девятилетний мальчик погиб после падения в колодец. Как сообщает управление Следственного комитета РФ по региону, инцидент произошёл в городе Нязепетровск.
Ребёнок возвращался домой из школы. В какой-то момент он перестал отвечать на звонки родных. Родственники начали его искать. Позже мальчика обнаружили в заполненном водой колодце на Южной улице. Спасательные мероприятия не привели к положительному результату.
Следственные органы возбудили уголовное дело. Его фигурантами могут стать лица, ответственные за содержание коммунальных сетей. Следователи уже осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу и допрашивают родственников погибшего.
Предварительная информация указывает, что колодец мог быть бесхозным и не принадлежать какому-либо коммунальному предприятию. Губернатор Челябинской области поручил установить принадлежность этого объекта.
