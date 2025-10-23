Российские школьники пострадали из-за давки в раздевалке
Учащиеся школы №548 Москвы пострадали из-за давки в раздевалке
Учащиеся одной из столичных школ пострадали из-за давки в раздевалке. Об этом сообщает телеграм-канал «Московская хроника».
По его данным, все произошло в учебном заведении №548. В результате столпотворения несколько детей получили травмы — у них диагностировали ушибы и растяжения.
Также отмечается, что до этого подобных инцидентов там не было. Однако по утрам возле главного входа образуются очереди.
За последний месяц такие случаи происходили в школах трех российских городов: Иркутска, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. Последний из них закончился переломом.
