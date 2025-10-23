В Москве задержали группу подростков, которая избивала и грабила прохожих
В Москве задержали восемь подростков, подозреваемых в серии нападений и грабежей. Об этом сообщили в столичном управлении Следственного комитета России.
По версии следствия, первый инцидент произошёл 18 октября. Молодые люди через переписку назначили встречу своему знакомому, а затем на улице Дмитриевского напали на него, избили и отобрали телефон и личные вещи.
В тот же день по аналогичной схеме подростки ограбили ещё одного парня – забрали у него мобильный телефон и паспорт.
Через несколько дней участников группы удалось задержать. В ближайшее время им предъявят обвинения. Следствие проверяет их возможную причастность к другим аналогичным преступлениям.
