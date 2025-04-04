В Челябинской области подростки снимали «порно» с девочкой, имеющей особенности развития

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Под Миассом (Челябинская область) школьники заставили 12-летнюю девочку с особенностями развития раздеться догола на морозе, сняли с ней видео и избили.
Подростки остановили съёмку после того, как у девочки пошла кровь. Местные жители рассказали, что видео разошлось по чатам, родители требовали наказать школьников.
Как сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости», об издевательствах над девочкой стало известно в конце января, о чудовищном инциденте писали местные СМИ.
СК возбудил уголовное дело, подростков-извергов временно отстранили от занятий и пообещали отправить их в исправительный центр. По словам родителей других учеников, те, кто издевался над девочкой, вернулись в школу, а суд отказался отправлять их в спецприёмник из-за возраста.
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Как сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости», об издевательствах над девочкой стало известно в конце января, о чудовищном инциденте писали местные СМИ.
СК возбудил уголовное дело, подростков-извергов временно отстранили от занятий и пообещали отправить их в исправительный центр. По словам родителей других учеников, те, кто издевался над девочкой, вернулись в школу, а суд отказался отправлять их в спецприёмник из-за возраста.
«Родители не удовлетворены работой, которая была проведена. После случился ещё один такой инцидент, то есть проблема не единичная», — рассказали «Осторожно, новости» родители.Директор школы записала обращение в связи с негодованием родителей. По её словам, учителя с самого начала выступали за то, чтобы отправить подростков в спецприёмник, но суд отказал.
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Анастасия Чубина