В Челябинской области подростки снимали «порно» с девочкой, имеющей особенности развития

Глава СК РФ Александр Бастрыкин сообщил о росте числа преступлений, связанных с влиянием негативной информации в интернете, особенно среди молодежи. По его словам, несовершеннолетних все чаще вовлекают в торговлю наркотиками и диверсионную деятельность, а также затягивают в деструктивные субкультуры.