В Челябинской области участника СВО избили и оставили умирать

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В Челябинской области участник специальной военной операции умер после драки. Мужчина почти сутки пролежал без какой-либо помощи, сообщает «74.ру».
В посёлке Полетаево 4 ноября произошла драка между 50-летним Валерием, отцом шестерых детей и участником спецоперации, и его 36-летним знакомым, который и спровоцировал драку и набросился на многодетного отца. Родственники нашли Валерия только через несколько часов. Мужчину сильно избили и оставили одного в заброшенном доме.
В результате бойца госпитализировали, но через пять дней он скончался в больнице.
Мужчина ушел на СВО в начале 2023 года, чтобы решить финансовые вопросы. По возвращении из зоны боевых действ начал злоупотреблять алкоголем.
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В результате бойца госпитализировали, но через пять дней он скончался в больнице.
Мужчина ушел на СВО в начале 2023 года, чтобы решить финансовые вопросы. По возвращении из зоны боевых действ начал злоупотреблять алкоголем.
«Он был очень хорошим человеком, и братом был хорошим, и отцом. А после СВО он просто не справился с собой. Пытались что-то получить от государства как семья участника СВО, но их везде отпинывали. Какой-то круговорот, он начал пить», — рассказала сестра Валерия.Подозреваемый был задержан и арестован. Ему предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем за собой смерть. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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Дайана Хусинова