В Челябинской области учительница направила автомат на учеников

Фото: iStock/zim286

В Челябинской области родители школьников пожаловались на учительницу, которая направила автомат на учеников во время фотосессии. Об этом сообщает издание 74.ru.



По предварительной информации, снимок с девятиклассниками был задуман как шутка. Как рассказали родители, идею использовать оружие предложили сами школьники, однако ответственность за реализацию возложили на взрослых.

«Как взрослые женщины додумались это реализовать? О чем думала учитель?» — возмутилась одна из матерей.

В учебном заведении заявили, что подобных фотосессий в стенах школы не проводилось. В настоящее время ситуацию проверяет комиссия Министерства образования региона.
Иван Мусатов

