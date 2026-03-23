В Челябинской области учительница направила автомат на учеников

23 марта 2026, 15:43

В Челябинской области родители школьников пожаловались на учительницу, которая направила автомат на учеников во время фотосессии. Об этом сообщает издание 74.ru.





По предварительной информации, снимок с девятиклассниками был задуман как шутка. Как рассказали родители, идею использовать оружие предложили сами школьники, однако ответственность за реализацию возложили на взрослых.





«Как взрослые женщины додумались это реализовать? О чем думала учитель?» — возмутилась одна из матерей.