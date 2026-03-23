В Курске мужчина молотком проломил соседу череп из-за ремонта двери
В Курске суд приговорил местного жителя к тюремному сроку за то, что он ударил соседа молотком по голове. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Курской области.
В декабре 2024 года, на Харьковской улице, между двумя мужчинами вспыхнула ссора. В ходе конфликта курянин, используя молоток, нанес своему соседу серьезные травмы, в результате чего тот получил открытый перелом костей черепа. Инцидент произошел во время совместного ремонта двери в квартиру.
На основании случившегося возбуждено уголовное дело. Суд приговорил обвиняемого к двум годам лишения свободы.
Читайте также: