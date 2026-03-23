В Краснодарском крае нашли 100-килограммовую бомбу на территории больницы
В Темрюкском районе Краснодарского края на территории медучреждения нашли авиабомбу. Об этом сообщает краевое управление Росгвардии.
Рабочие проводили земляные работы на территории центральной районной больницы. Во время работ они обнаружили под слоем грунта крупный предмет, похожий на боеприпас.
О находке строители немедленно сообщили в экстренные службы. На место оперативно прибыли специалисты краевого управления Росгвардии. Взрывотехники тщательно обследовали находку и идентифицировали её как фугасную авиационную бомбу ФАБ-100 времён Великой Отечественной войны.
Масса снаряда составила 100 килограммов. Коррозия покрывала корпус боеприпаса. Специалисты извлекли опасный предмет из земли. Затем они вывезли бомбу за пределы населённого пункта на безопасное расстояние от жилых строений и уничтожили её на специально подготовленной площадке.
Читайте также: