В Челябинской области накрыли наркокартель мигрантов

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Сотрудники Росгвардии вместе с полицейскими задержали лидера организованной преступной группировки (ОПГ), который вел криминальный бизнес в Челябинске. Об этом сообщает издание URA.RU со ссылкой на пресс-службе ГУ МВД по региону.
Помимо организатора преступного сообщества под стражу заключены также 30 активных участников группы.
Злоумышленники занимались сбытом наркотиков во многих регионах России, в том числе и в Челябинской области.
Кроме граждан РФ в ОПГ входили выходцы из Таджикистана и Узбекистана. В настоящее время известно о 60-ти фактах сбыта запрещенных веществ, возбуждено уголовное дело.
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Злоумышленники занимались сбытом наркотиков во многих регионах России, в том числе и в Челябинской области.
Кроме граждан РФ в ОПГ входили выходцы из Таджикистана и Узбекистана. В настоящее время известно о 60-ти фактах сбыта запрещенных веществ, возбуждено уголовное дело.
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Анастасия Хохлова